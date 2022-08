"Nunca houve tanta procura para um evento em Portugal" como para Coldplay

A plataforma de bilheteira da FNAC estava indisponível, depois de várias tentativas de acesso pela Lusa, e a See Tickets, para onde encaminha o "site" da promotora Everything is New, dava uma resposta de tráfego "muito intenso", colocando os utilizadores também em fila de espera.

Depois de anunciarem uma primeira data em 17 de maio, já foram entretanto revelados mais dois concertos, nos dias 18 e 20 de maio de 2023, também no Estádio Cidade de Coimbra.

Criados em janeiro de 1998, em Londres, os Coldplay assinaram o primeiro contrato discográfico um ano depois, quando já estavam a abrir para bandas como Catatonia e a passar na Radio 1 da BBC.

A banda lançou o primeiro disco, intitulado "Parachutes", em 2000, ano em que fizeram a primeira digressão em nome próprio, apenas no Reino Unido, onde esgotaram a totalidade das datas.

Desde então, já lançaram mais oito discos de estúdio e passaram múltiplas vezes por Portugal, desde o festival Paredes de Coura em 2000 até 2012, no Estádio do Dragão, no Porto.