Dançar, escutar e aprender nas margens do Alqueva. Festival Andanças está a chegar

O Festival Andanças está de regresso na sua nova “casa”, em Campinho, uma aldeia do concelho de Reguengos de Monsaraz, com vista para a planície alentejana e a três quilómetros do espelho de água de Alqueva.

A Associação PédeXumbo, entidade que organiza o evento, começou em 2021 “A Caminhar para o Andanças", numa edição especial que pretendeu dar a conhecer a região e apontar para o futuro do festival, promovendo vários encontros e conversas com os participantes.

Este ano, “o Andanças está a renascer e a enraizar no Alentejo Central com força, energia e folha persistente, para trazer de volta os quatro pilares do festival: Dança&Música, Voluntariado, Comunidade e Sustentabilidade”, referem os promotores, numa nota enviada à Renascença.

O encontro acontece há a partir desta quinta-feira, dia 18, para se prolongar até dia 21. São quatro dias, inspirados pelo encanto da região e da sua comunidade, numa parceria, com a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz e da Junta de Freguesia de Campo e Campinho.

O encontro foi preparado para poder contar com cerca de 1.500 participantes. Do recinto principal do festival ao campismo, do espaço criança ao espaço saúde, da bilheteira à cantina, das ruelas às praças para encher de música e participantes, podem ser encontrados todos os serviços do festival na aldeia ribeirinha de Campinho.

“Com o festival a acontecer em malha urbana, o pilar comunidade ganha ainda mais destaque. Entreajuda, partilha e intercâmbio fazem parte do Andanças que, pelo segundo ano consecutivo, será recebido pela comunidade de Campinho, as suas gentes, associações, cafés, mercearias, famílias e entidades, dando também a conhecer melhor a região e os seus costumes”, realça a Associação PédeXumbo.

O regresso da dança

O Andanças traz de volta a música e a dança popular, “enquanto meios privilegiados de aprendizagem, intercâmbio entre gerações, saberes e culturas”.

São quatro dias para dançar, “numa viagem a vários cantos do mundo, com os momentos de partilha e aprendizagem a que o festival nos habituou”, é destacado.

Por causa do calor alentejano organização lembra que esta edição conta com uma programação mais reduzida, com oficinas de manhã e ao final da tarde, todos os dias.

“Vai-nos permitir ser alentejanos e desfrutar de uma boa e revigorante sesta debaixo do chaparro para repor energias para as oficinas e bailes que começam ao final da tarde e seguem pela noite dentro”, sugere a associação cultural.