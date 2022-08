Mulheres casadas e mães vão poder participar no concurso Miss Universo

As regras foram alteradas ao fim de 70 anos. A partir do próximo ano, as mulheres casadas, divorciadas e que são mães também vão poder candidatar-se ao concurso Miss Universo.

“A mudança é um passo natural na evolução do concurso”, explica a organização, em comunicado citado pelo jornal The National.

“Nós acreditamos que as mulheres devem ter a gestão das suas próprias vidas, e que uma decisão pessoal de um ser humano não deve ser uma barreira para o sucesso”, lê-se no documento, assinado pela CEO Amy Emmerich.

As novas regras entram em vigor a partir da 72.ª edição do Miss Universo, que acontece em 2023. Para a edição de 2022, que acontece nos meses finais do ano, os concursos locais já aconteceram.

Até agora só as mulheres solteiras, entre 18 e 28 anos, que nunca foram casadas ou tiveram filhos, podiam inscrever-se na competição.

De acordo com a CEO Amy Emmerich, investigações recentes mostraram que a média de idade de casamento e da primeira gravidez, globalmente, começa aos 21 anos. Apesar das diferenças nas nossas culturas e crenças, isto permite a todas as mulheres que coloquem seus destinos nas próprias mãos”.

O concurso da Miss Universo é a mais importante competição internacional de beleza feminina, realizada anualmente e promovida pela Miss Universe Organization, propriedade da empresa William Morris Endeavor. É um dos eventos mais vistos no mundo, com uma audiência internacional de cerca de mil milhões de telespectadores em mais de 180 países.