Lego utiliza mais de 400 mil peças para construir Lamborghini raro à escala real

Foram precisas mais de 400. 000 peças LegoTechnic para construir o Lamborghini Sián FKP 37 único.

Em exposição até 6 de outubro no Museu Automobili Lamborghini de Sant’Agata Bolognese, em Itália, o modelo em tamanho real reproduz o design do desportivo italiano de edição limitada numa escala muito maior.

Mais de 154 tipos diferentes de peças LEGO foram utilizados para garantir que o modelo personifica a sofisticação futurista e reproduz o contorno inconfundível do Lamborghini Sián, até aos mais pequenos detalhes.

De acordo com a vice-presidente Sénior de Produtos e Marketing do Grupo LEGO, Lena Dixen, citada em comunicado, os designers do grupo “adoram desafios, por isso podem imaginar como ficaram encantados quando lhes pedimos que trabalhassem neste modelo e olhassem para as coisas de uma forma ligeiramente maior do que o habitual”.

“Aproveitaram a oportunidade de trabalhar com os incríveis designers e engenheiros da nossa oficina de produção na fábrica Kladno, na República Checa, que constroem estes espantosos modelos à escala real, e realmente testaram os limites do que pode ser feito com a LEGO Technic. Graças às possibilidades da criatividade proporcionadas pelo sistema, eles fizeram de facto justiça ao design excecional do Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic”, destaca.

Segundo a informação disponibilizada, o modelo tem exatamente as mesmas dimensões que o Lamborghini Sián FKP 37, até ao último milímetro: o chassis perfeitamente proporcionado é coberto com peças hexagonais LEGO Technic feitas à medida que estão interligadas e formam uma concha que transborda energia.

Já o design presta homenagem à forma geométrica de seis lados que desempenha um papel fundamental na estratégia da Lamborghini, lembrando as icónicas luzes hexagonais da traseira e a forma do escape do automóvel desportivo italiano.