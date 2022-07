Mulher detida após insultos racistas a filhos de atriz brasileira Giovanna Ewbank

Segundo um comunicado divulgado pelo casal, "uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos proferidos às crianças, tais quais 'pretos imundos'".

Fonte da Guarda Nacional Republicana confirmou à Renascença que uma mulher na casa dos 50 anos foi detida e constituída arguida este sábado, na Costa da Caparica, por "crime de injúria agravada a órgãos de polícia criminal".

A detenção não está relacionada com os insultos dirigidos pela mulher aos filhos do casal brasileiro, mas com uma altercação que aconteceu quando a GNR chegou ao local. A arguida foi depois libertada.

Fonte da GNR confirma ainda que este domingo recebeu uma denúncia por parte do casal brasileiro, relacionada com o alegado caso de racismo.