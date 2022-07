Dias de calor. Saiba como manter o seu cão ou gato fresquinhos

Existem raças mais sensíveis que outras, especialmente as de pelo longo e as raças braquicefálicas (bulldogs e pugs, por exemplo), mas os cuidados são universais a qualquer animal.

À Renascença , o bastonário da Ordem dos Veterinários, Jorge Cid, explica as consequências que o fenómeno meteorológico provoca nos animais de estimação, que são aqueles que “realmente sofrem bastante com este calor”.

O verão ainda nem vai a meio e Portugal e outros países da Europa já enfrentaram uma vaga de calor, com temperaturas recorde. Os seres humanos não são os únicos a sofrer com os dias de canícula, os animais também estão em perigo.

Os donos devem “ evitar horas de grande calor para os passear ”, sendo os períodos ideais para o fazer “logo de manhã cedo e ao fim do dia, antes do anoitecer”, exemplifica.

“Em pouco tempo, a temperatura do carro atinge valores muito elevados, temperaturas na ordem dos 70 graus ”, e os cães sofrem o “golpe de calor que, infelizmente, na maioria dos casos tem como consequência a morte do próprio animal."

Recorrer à tosquia quando têm muito pelo ou escová-los regularmente, colocar uma toalha molhada no chão para que o animal se possa deitar numa superfície fresca, utilizar protetor solar, relaxar num ambiente com ar-condicionado ou instalar uma mini-piscina no jardim para que o cão se possa molhar.

De acordo com Jorge Cid, é fundamental “ fazer um paralelismo com os humanos . Nós tratamos dos nossos animais de companhia como mais um elemento da família e, portanto, aquilo que proporcionamos aos outros elementos, aos filhos ou pais, também o animal deve usufruir dessa qualidade de vida".

Jorge Cid apela aos donos dos animais para que “nunca deixem o animal dentro do carro, porque pensamos que é só um bocadinho e não faz muita diferença. Esse bocadinho pode ser fatal". Nos casos em que o animal sobrevive, “é provável que fique com sequelas para o resto da vida”.

Para além do que fazer perante as temperaturas elevadas, existem precauções a ser tomadas quando está em causa o risco de incêndio.

Assim como os humanos, “os animais também entram em pânico” e acabam por fugir. O bastonário da Ordem dos Veterinários admite que “são situações de extrema dificuldade, muitas vezes sem solução”.

“O melhor conselho que posso dar é terem medidas de prevenção. Se as pessoas se aperceberem que há uma probabilidade, mesmo que pequena, do fogo poder chegar à sua zona, têm de tentar evacuar os seus animais. Nos casos de estimação, ter uma transportadora à mão, que é mais fácil, pois os animais têm tendência a desorientar-se com o fogo, o fumo, ou as sirenes.”, sugere.

Quando se trata de animais de produção, como ovelhas ou vacas, por exemplo, Jorge Cid considera que “o mais indicado será contactar a Proteção Civil ou Associações da zona de residência, para que se possam evacuar os animais com antecedência, e assim, evitar desgraças”.