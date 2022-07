Morreu James Caan, estrela de "O Padrinho"

"A família agradece a manifestação de amor e sinceras condolências e pede que continuem a respeitar a privacidade deles durante este período difícil", refere o post, sem indicar as causas da morte.

"É com grande tristeza que informamos o falecimento de Jimmy na noite de 6 de julho", refere uma mensagem publicada no Twitter de James Caan.

A notícia foi avançada nas redes sociais do ator e confirmada pela imprensa internacional.

O ator norte-americano James Caan, estrela do filme "O Padrinho", morreu na quarta-feira à noite, aos 82 anos.

James Caan brilhou no papel de Sonny Corleone, em "O Padrinho" (1972), de Francis Ford Copolla, uma das mais importantes sagas da história do cinema. Foi nomeado para um Óscar para melhor ator secundário.

Entrou em O Padrinho - Parte II (1974) e lançou-se numa carreira que atravessou seis décadas no cinema, mas também na televisão.

“Dick Tracy”, “Misery - O Capítulo Final” e “Eraser foram alguns dos filmes mais conhecidos em que contracenou.

James Caan também participou na popular série televisiva “Las Vegas”, onde protagonizou o papel de “Big Ed”, o responsável por um Casino.

James Caan também recusou alguns grandes papéis em filmes clássicos como "Voando sobre um Nino de Cucos", Kramer vs. Kramer, e recusou as personagens Hans Solo da "Guerra das Estrelas" e o capitão Willard de "Apocalypse Now".