Instrumentistas sul-coreanas em concerto no Mosteiro de São Bento de Cástris

O Quarteto Esmé, da Coreia do Sul, que ficou conhecido em 2018, depois de uma “marcante e impressionante” vitória no Concurso Internacional de Quartetos de Cordas do Wigmore Hall em Londres, apresenta-se pela primeira vez em Portugal, com um concerto agendado para a cidade de Évora.

Está marcado para dia 9 de julho, a partir das 17h00, na igreja do Mosteiro de São Bento de Cástris, em Évora.

Com entrada livre, a iniciativa é da Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlentejo), em parceria com a ABA - Banda de Alcobaça - Associação de Artes e a Câmara Municipal de Évora,

“Previsto para o ano de 2021, mas adiado por contingências da pandemia, este concerto traz finalmente a Portugal, e a Évora, as jovens Wonhee Bae, Yuna Há, Jiwon Kim e Ye-Eun Heo, quatro talentosas e irreverentes instrumentistas sul-coreanas, que interpretarão obras de Tchaikovsky e Schubert”, refere a DRCAlentejo, numa nota enviada à Renascença.

A iniciativa insere-se na rede de programação Rota de Cister, dinamizada pelo Cistermúsica (ABA - Banda de Alcobaça - Associação de Artes) há mais de uma década.

Trata-se de uma “rede de divulgação, valorização e fruição do património de Cister que tem vindo a consolidar-se, programando regularmente em dez mosteiros cistercienses, num empenhado esforço de aproximação e cooperação entre os gestores deste património e também de aproximação das comunidades aos seus monumentos”, pode ler-se.

Em 2022, a Rota de Cister tem concertos agendados no Mosteiro D. Dinis de Odivelas (aconteceu a 2 de julho) e no Mosteiro de Arouca (17 julho), prevendo ainda concertos, a partir de setembro, em monumentos como os Mosteiros de Lorvão (Penacova), de Lafões (São Pedro do Sul), de Almoster (Santarém) e ainda no território cisterciense da Figueira da Foz, em local a definir nas imediações do Mosteiro de Seiça.

Sobre o concerto c Évora, com o Quarteto Esmé, da Coreia do Sul, os interessados em assistir podem contar com transporte gratuito, a partir das Portas da Lagoa, às 16h30 do próximo sábado, disponibilizado pelo município eborense.