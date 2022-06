​Já não há bilhetes para Post Malone e Anitta no Rock in Rio Lisboa

Os bilhetes para o último dia do festival Rock in Rio Lisboa, no próximo domingo, 26 de junho, estão esgotados, anunciou a organização.



Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB são algumas das estrelas do dia de encerramento da 9.º edição do Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista.

“Tendo em vista a greve do Metro prevista para o próximo fim de semana, a organização do festival cria em conjunto com a CML mais parques de estacionamento com shuttle direto para a Cidade do Rock”, explica a organização.

Além destas opções, há outras formas de deslocação até ao Parque da Bela Vista, criadas em conjunto com 8 parceiros de transportes e que podem ser consultadas em https://comochegar.rockinriolisboa.pt/.

O Rock in Rio Lisboa 2022 começou no fim de semana passado, com concertos de Muse, The National, Xutos & Pontapés, The Black Eyed Peas, Ivete Sangalo, entre outros.

O festival regressa este sábado com Duran Duran, A-HA, UB40 com Ali Campbell e Bush, no palco principal.