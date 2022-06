​Quase 140 mil festivaleiros no arranque do Rock in Rio-Lisboa

Um total de 137 mil pessoas estiveram no primeiro fim de semana do festival Rock in Rio-Lisboa, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, anunciou esta segunda-feira a organização.



A 9ª edição do Rock in Rio-Lisboa arrancou no sábado, ao som de Muse, The National, Liam Gallagher, Xutos & Pontapés e The Black Mamba, num dia que contou com mais de 70 mil espetadores.

No domingo, dezenas de milhares de pessoas estiveram na “Cidade do Rock” para assistir a concertos de The Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Ivete Sangalo ou David Carreira.

O Rock in Rio-Lisboa regressa no próximo fim de semana, nos dias 25 e 26 de junho.

No segundo fim de semana de festival, o Palco Mundo será dominado por Duran Duran, A-Ha, Post Malone, Anitta, e muito mais, enquanto que o Music Valley recebe nomes como Ney Matogrosso, o regresso dos Delfins, José Cid e o Mundo Segundo & Sam The Kid.