A Ucrânia não vai acolher o Festival da Canção da Eurovisão do próximo ano devido à situação de guerra no país, foi esta sexta-feira anunciado.

A União Europeia de Radiodifusão (EBU, na sigla inglesa) lamenta, em comunicado, que o país vencedor da edição deste ano não possa ser o anfitrião do festival.

A EBU adianta que está em negociações com a britânica BBC com vista à possível realização do Festival da Eurovisão de 2023 no Reino Unido.