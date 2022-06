Rock in Rio Lisboa está a chegar. "A palavra de ordem é alegria"

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa, cujo recinto, no Parque da Bela Vista, está por estes dias a ser ultimado, terá "vários momentos emocionantes, muito entretenimento e muita diversão", promete a diretora do festival, Roberta Medina.

O Rock in Rio Lisboa, marcado para os dias 18, 19, 25 e 26 deste mês, "finalmente está a chegar", depois de quatro anos de interregno, em vez dos habituais dois, devido à pandemia da covid-19.

Por isso, "o mote desta edição é o reencontro", afirmou Roberta Medina, numa conferência de imprensa que antecedeu uma visita ao recinto, apelidado de "cidade do rock".

"Esta edição terá vários momentos emocionantes, muito entretenimento, muita diversão. A palavra de ordem é alegria", disse, visivelmente entusiasmada.

Esta será também a edição "com mais nomes de artistas -- dos "chefs" ao sucesso do digital, à "world music" [música do mundo], aos grandes artistas nacionais e internacionais".

O cartaz do 9.º Rock in Rio Lisboa inclui The National, Muse, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, David Carreira, Duran Duran, A-Ha, Post Malone, Anita, HMB, Xutos & Pontapés, Bush, António Zambujo, Ney Matogrosso, Mundo Segundo & Sam the Kid, Omar Souleyman, Linda Martíni, Bombino, Sara Correia, Bárbara Tinoco, The Black Mamba, entre muitos outros.

"Trabalhámos muito e aproveitámos o segundo adiamento para ter muito entretenimento. A dica é vir cedo, porque há muita coisa para fazer e fica difícil dar conta de tudo", referiu Roberta Medina, salientando que haverá "concertos incríveis em todos os palcos".