Marcelo não concebe que "haja quem não esteja reconciliado" com Saramago

"Portanto, houve aqui uma cumplicidade e uma empatia ao longo do tempo, durante muitos anos, que me permitiu conhecer, além da obra, também o homem", concluiu.

O chefe de Estado contou que conviveu com Saramago "em várias qualidades, no jornalismo várias vezes, fora do jornalismo", também porque "tinha uma secretária que era vizinha no mesmo prédio" do escritor.

O antigo presidente do PSD realçou ainda que apresentou, em conjunto com Mário Soares e José Barata-Moura, um livro de José Saramago, "Ensaio sobre a Lucidez", em 2004, que alguns setores interpretaram "como convite à abstenção, ao voto nulo".

Marcelo Rebelo de Sousa, que liderou o PSD entre 1996 e 1999, referiu que quando Saramago recebeu o Prémio Nobel da Literatura, em 1998, esteve em Madrid com o escritor, com quem a sua área política tinha um "mau relacionamento".

"Não concebo que haja um português que não esteja reconciliado com aquilo que é fundamental para o país", declarou o chefe de Estado aos jornalistas, no fim da inauguração da exposição "A Oficina de Saramago", na Biblioteca Nacional, em Lisboa, que contou com a presença do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou hoje que teve com José Saramago "uma cumplicidade e uma empatia" atípicas na sua área política e defendeu que todos os portugueses devem já estar reconciliados com o escritor.

Interrogado se considera que a sua área política está reconciliada com José Saramago, o Presidente da República respondeu que pensa que sim, distinguindo, contudo, "dois tipos de reconciliação".

"Uma é a reconciliação de se concordar com as posições das pessoas - e ao longo do tempo há muita gente que não concorda com as posições tomadas por outras pessoas antes da revolução durante a ditadura, durante a revolução, depois da revolução", apontou, numa alusão à militância política de José Saramago no PCP.

"Agora, a reconciliação com Saramago o escritor, o que ele deu à língua portuguesa, o que deu à leitura, o que deu à projeção de Portugal no mundo, não concebo que haja um português que não esteja reconciliado com aquilo que é fundamental para o país", completou Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o chefe de Estado, esta "é uma exposição diferente, que mostra o Saramago que normalmente não se conhece" -- a tradução e edição de livros, o processo de escrita, originais que não chegou a publicar, cartas trocadas com outros autores.

"Portanto, há todo um mundo para compreender Saramago, para compreender o homem e a sua escrita, presente nesta exposição. Vale a pena vir cá", afirmou.

"A Oficina de Saramago" é uma exposição bibliográfica e documental que tem como curadores Carlos Reis e Sara Grünhagen, com pesquisa arquivística de Fátima Lopes, da Biblioteca Nacional.

O chefe de Estado escusou-se a falar sobre o seu encontro hoje ao fim do dia com o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, no Palácio de Belém, em Lisboa, a pedido do autarca.

Sobre o processo legislativo em curso no parlamento para despenalizar a morte medicamente assistida, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que aguarda "a última versão" e prometeu que irá tomar uma decisão rapidamente quando lhe chegar o decreto.

"Vamos esperar pela lei, sem dramatizar o que não deve ser dramatizado", aconselhou.

Questionado se no seu entender faz sentido haver um referendo sobre esta matéria, o Presidente da República escusou-se a comentar o assunto alegando que "não há nenhuma proposta de referendo", mostrando desconhecer o projeto de resolução do Chega que já deu entrada com esse objetivo.

Nos últimos dias nem todas as iniciativas sobre esta matéria apareciam na agenda da Assembleia da República, mas são quatro projetos de lei, no total, de PS, PAN, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, mais o projeto de resolução do Chega, que vão a debate e votação na generalidade em plenário na quinta-feira.

No seu projeto de resolução, o Chega propõe que se pergunte aos portugueses se concordam "com a despenalização da morte medicamente assistida ou do suicídio assistido, alterando por isso a legislação penal que neste momento penaliza essas circunstâncias".