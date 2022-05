Douro Wine City regressa à Régua para promover e afirmar os vinhos da região

A Douro Wine City, feira de vinhos lançada em 2019 e interrompida pela Covid-19, regressa este ano ao Peso da Régua e conta com a participação de cerca de 100 produtores durienses, disse o presidente da câmara.

A segunda edição realiza-se entre os dias 10 e 13 de junho, na cidade do Peso da Régua, no distrito de Vila Real.

O objetivo, segundo disse o autarca José Manuel Gonçalves à agência Lusa, é promover e divulgar os "melhores vinhos" que se produzem na mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, o Douro.

"Queremos concentrar aqui a maior quantidade possível de vinhos da Região Demarcada do Douro para dar a conhecer e a provar essa grande diversidade que temos na região", afirmou o presidente.

José Manuel Gonçalves referiu que já estão inscritos no evento perto de uma centena de produtores de vinhos do Porto e do Douro, mas no espaço do auditório municipal estarão também presentes alguns expositores ligados ao azeite, amêndoa, maçã ou castanha, produtos que, segundo salientou, "são também considerados estratégicos para a região".

O autarca acredita que a Douro Wine City vai atrair muitos visitantes e vai também ser um espaço de animação para os muitos turistas que já cruzam o Douro nesta altura.

O certame, apontou, coincide com um fim de semana prolongado, devido aos feriados de 10 e de 13 de junho (que se comemora em alguns municípios do país como Lisboa e Vila Real), e "muitas unidades hoteleiras da região já estão esgotadas".