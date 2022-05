“Navegar na burocracia” vai ser mais fácil para o setor da cultura

Para apoiar artistas e agentes culturais da região, o Transforma – Programa para uma Cultura Inclusiva do Alentejo Central acaba de lançar um novo e inovador projeto.

Trata-se do Transforma-te, que integra a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), e que surge para “simplificar procedimentos burocráticos e capacitar os profissionais artísticos”, em áreas “como a fiscalidade, contribuições, financiamento, direitos de autor ou proteção social”.



Na nota enviada à Renascença, a CIMAC recorda que os seus municípios associados “têm-se esforçado para capacitar e apoiar os agentes culturais e criativos, com vista à sua independência, sustentabilidade e permanência no Alentejo Central”.

O Transforma – Programa para uma Cultura Inclusiva do Alentejo Central não é exceção e, segundo os promotores, “tem vindo a contribuir para a mitigação dos problemas sociais da região, através da capacitação das estruturas e dos agentes culturais e da sua ligação ao território e às populações em situações de maior carência, exclusão e vulnerabilidade social”.