Estão escolhidos os últimos dez finalistas da Eurovisão 2022

Bélgica, com "Miss You" de Jérémie Makiese, e Finlândia, com "Jezebel", dos The Rasmus, estão entre os dez países que garantiram hoje a passagem à final do 66.º Festival Eurovisão da Canção, que este ano decorre em Turim, Itália.

Esta quinta-feira, na segunda semifinal do concurso, foram ainda selecionados para passar à final: República Checa ("Ligths Off", We Are Domi), Azerbaijão ("Fade to Black", Nadir Rustamli), Polónia ("River", Ochman), Estónia ("Hope", Stefan), Austrália ("Not the same", Sheldon Riley), Suécia ("Hold me closer", Cornelia Jakobs), Roménia "Llámame", WRS) e Sérvia ("In corpore sano", Konstrakta).

Eram 18 os países a competirem por dez lugares na final. De fora ficaram: Israel, Géorgia, Malta, San Marino, Chipre, Irlanda, Macedónia do Norte e Montenegro.

Foram ainda apresentados os temas de Espanha, Reino Unido e Alemanha, países que têm entrada direta na final.

Na final, marcada para sábado, competem 25 países: os dez escolhidos hoje e outros dez selecionados na primeira semifinal, na terça-feira. Há cinco países, os chamados "Big Five" (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e o país anfitrião, Itália), que têm entrada direta na final.

Na primeira semifinal tinham sido selecionados: Portugal ("Saudade, Saudade", Maro), Ucrânia ("Stefania", Kalush Orchestra), Suíça ("Boys do cry", Marius Bear), Arménia ("Snap", Rosa Linn), Islândia ("Með hækkandi sól", Systur), Lituânia ("Sentimentai", Monika Liu), Noruega ("Give that wolf a banana", Subwoolfer), Grécia ("Die together", Amanda Georgiadi Tenfjord), Moldova ("Trenuletul", Zdob si Zdub & Advahov Brothers) e Países Baixos ("De Diepte", S10).

De acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo "site" eurovisionworld.com, especializado no concurso, o tema da Ucrânia é, há várias semanas, o favorito para vencer o concurso.

Itália ganhou o direito de organizar este ano o Festival Eurovisão da Canção, depois de vencer a edição de 2021, nos Países Baixos, com a canção "Zitti e buoni", interpretada pelos Måneskin.