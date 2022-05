Presidente da República condecora Isabel Mota

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou a ex-presidente da Fundação Calouste Gulbenkian Isabel Mota com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, foi anunciado pela Presidência da República.

A condecoração foi divulgada através do sítio oficial da internet da Presidência da República com uma imagem da ocasião e a seguinte nota: "O Presidente da República condecorou, no Palácio de Belém, a anterior Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo".

A distinção acontece na semana em que tomou posse o novo presidente da Gulbenkian, António Feijó, o sétimo do conselho de administração da instituição, que sucedeu no cargo da presidência a Isabel Mota, primeira mulher a dirigir o conselho de administração da Gulbenkian.

"A Fundação sempre me fascinou de uma forma única: é um universo mágico particularmente rico onde se cruzam saber, independência, reflexão, cultura, natureza, um lugar no nosso imaginário coletivo onde tudo nos toca e enriquece. E, sobretudo, o desígnio fundamental da filantropia: De fazer bem, o bem!", disse Isabel Mota, na terça-feira, durante a tomada de posse da nova estrutura, perante uma sala cheia que no final aplaudiu de pé a sua intervenção.

Foi presidente do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian entre maio de 2017 e este mês, tendo integrado aquele órgão desde 1999.

Isabel Mota fez parte dos XI e XII Governos, liderados por Cavaco Silva, como secretária de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, com responsabilidade nas negociações com a União Europeia dos fundos estruturais e de coesão para Portugal, entre 1987 e 1995.

Licenciada em Finanças, foi assistente no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da Universidade Técnica de Lisboa, subdiretora geral do Gabinete para a Cooperação Económica Externa, assessora da direção geral do Tesouro do Ministério das Finanças e conselheira na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, em Bruxelas. .

Foi também responsável pela representação de Portugal em várias organizações multilaterais, como o Banco Mundial, o Banco Europeu de Investimentos, o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco Interamericano de Desenvolvimento.