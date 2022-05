Lisboa recebe Feira do Livro entre 25 de agosto e 11 de setembro

A Feira do Livro de Lisboa vai realizar a sua 92.ª edição entre os dias 25 de agosto e 11 de setembro, no Parque Eduardo VII, anunciou esta sexta-feira a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

“É com entusiasmo que a APEL anuncia a realização da Feira do Livro de Lisboa 2022, para os próximos dias 25 de agosto a 11 de setembro, como sempre, no magnífico Parque Eduardo VII”, pode ler-se na ‘newsletter’ regular da APEL.

No mesmo documento, a associação remete para breve mais informações “acerca da abertura das inscrições e as condições de participação”.

Na última edição, a Feira do Livro de Lisboa recebeu 350 mil pessoas, número que “superou bastante as expectativas” da organização, aproximando-se de valores pré-pandemia.

De acordo com a APEL, os 350 mil visitantes de 2021 foram alcançados com um limite de lotação máxima imposto de 5.500 pessoas, o que levantava a possibilidade de este número global poder ser maior, se não houvesse esta limitação.

As datas agora divulgadas significam que a Feira do Livro de Lisboa volta a acontecer em simultâneo com a do Porto, que vai ter lugar entre 26 de agosto e 11 de setembro, nos Jardins do Palácio de Cristal.