Leonardo Padura.“Se falarmos sobre a vida quotidiana de Cuba, possivelmente é o meu livro mais polémico”

“É um livro onde tudo o que acontece tem uma causa política, embora não fale de política diretamente. Mas se falarmos sobre a vida quotidiana de Cuba, possivelmente é o meu livro mais polémico” reconhece Leonardo Padura em entrevista à Renascença.

“Como Poeira ao Vento” conta a história de um grupo de amigos que é afinal de contas a história de uma geração que quando chega aos 30 anos vê o futuro desaparecer. A maioria sai do país, por razões pessoais, profissionais, sentimentais, económicas, nenhum por motivos políticos, embora tudo seja por razões políticas.

Nesta entrevista, o escritor cubano, que decidiu permanecer até agora em Cuba, lamenta ter sempre de “falar mais de política do que literatura”, fala ainda da situação do país, depois da pandemia, dos protestos no verão passado e de Joe Biden que não mudou a política do seu antecessor.

Este livro conta a história de um grupo de amigos que vive em Havana e em algum momento da vida decidem sair do país. Esta é a história da diáspora cubana, e a história de um país?

Sim, conta a história deste grupo de pessoas que se conhecem desde a universidade, são engenheiros, médicos, arquitetos, físicos, e que mantiveram sempre uma relação muito próxima. É a história de uma geração que vai para o exílio, outros permanecem no país, isto é parte da história contemporânea de cuba.

Mas é um romance histórico?

De certa forma é um romance histórico porque conta a história da minha geração desde a década de 90 do ano passado quendo cuba sofre um agrave crise económica com o desaparecimento da União Soviética. O dinheiro soviético acabou e desapareceu aquele país virtual em que vivíamos e começamos a viver num país real e a diáspora é uma das consequências.

Nos livros policias de Mário Conde a diáspora já está muito presente, mas não como aqui. Já tinha esta ideia há muito tempo?

Este livro completa um ciclo que comecei em 2001 com a obra “O Romance da minha vida” que conta a história de José Maria Herédia, poeta do século 19 que tem de se exilar devido às duas ideias independentistas. E já nesse livro conto os dramas dos exilados, de quem tem de começar de novo a vida noutro país. Em 2015 um dos episódios desse livro é escolhido para a história do filme “Regresso a Ítaca” onde se fala dos exilados. Mas nunca tinha desenvolvido o tema de uma forma tão profunda como neste livro. São obsessões que tenho como pessoa e como escritor.

Eu escrevo sobre temas que tem a ver com mudanças e a diáspora é um deles. Começar uma nova vida num país diferentes, com língua diferente é algo muito dramático e o romance conta esses dramas.

Este livro era para se chamar Clã Disperso. Porque mudou de nome?

Sim, durante muito tempo esse foi o título escolhido, mas é também o título de uma obra inacabada de Alejo Carpentier, um grande escritor cubano dos anos 20 do século passado. A fundação informou-me que queria publicar esse texto e fiquei sem título. Foi em março de 2020, estava no México com um escritor amigo, numa esplanada de um restaurante numa praia, e a música que estava a tocar era “Dust in the wind”. Francisco López Sacha, o meu amigo disse-me, já tens o título para o teu livro e assim ficou “Como Poeira ao Vento”.

Para além do Clã, há neste livro uma figura feminina, Clara, que assume o papel de protagonista. É uma novidade nos seus romances, dar um papel central a uma figura feminina?

Sim, nos meus romances Mário Conde é o protagonista quase absoluto, exceto no livro HEREGES onde há mais protagonistas e no “Romance da minha Vida” cujo protagonista é o poeta José Maria Heredia que é um homem. Neste romance há algo muito importante, a Pátria, que é o lugar em que vivemos. Eu gosto de pensar em mátria e por isso tinha que existir uma mulher que seja a mátria que é a Clara. É a mãe por excelência, que tem dois filhos que também vão para o exílio, que tem uma relação amoroso com dois dos personagens e é a dona da casa que fica num bairro periférico de Havana. É a representação de Cuba. Clara e a sua casa são duas figuras centrais do romance. No meu caso, tenho de ter muito cuidado quando estou a criar personagens femininas, porque as mulheres são um mistério. A minha mulher, com quem vivo há 44 anos, quando está zangada diz-me que eu não a conheço. Acho que nunca conhecerei completamente as mulheres.

A amizade mantém-se apesar da distância entre eles, uns na europa, nos estados unidos, porto rico. É a história da sua geração. O senhor ainda tem muitos amigos de universidade, em Cuba?

Sim. Mas esse é o tema do exílio, que se cruza com o da permanência e o da pertença e com a amizade. Acredito que uma das grandes facetas do homem é estabelecer relações de fraternidade e de amizade e para mim essa relação com os amigos é muito importante e passei isso para a literatura. A amizade está já nos meus outros livros, com o Mário Conde e aqui neste romance há um momento em que Clara viaja para França e para Espanha para se reunir com os amigos que estão na europa. Há outro momento do livro, quando uma das personagens fica doente, os que estão fora regressam a cuba para estar com ele. Esta amizade entre eles é muito importante neste romance.

Ao longo do romance vamos percebendo que as personagens que vão para o exílio, exceto uma, não conseguem apagar cuba da sua vida, continua sempre presente. É assim?

Sim, há muitos anos um amigo escritor que vive em Espanha há 30 anos disse-me “nem saindo de cuba se sai de cuba, ela persegue-te” e eu acho que é isso mesmo. É difícil quebrar os laços culturais, mas isso não acontece apenas com os cubanos. Nos estados unidos há também uma grande comunidade de portugueses que vivem como em portuga, comem bacalhau. Penso que todos aqueles que têm de começar uma nova vida a anterior nunca os abandona.

