Espanha é o país convidado do Festival Internacional de Teatro

“A Odisseia de Magalhães-Elcano”, pela companhia do Teatro Clássico de Sevilha, é o espetáculo que marca a abertura da edição deste ano do Festival Internacional de Teatro do Alentejo (FITA), a decorrer entre os dias 5 e 14 de maio, numa organização da Lendias d’Encantar, a companhia profissional de teatro com sede em Beja.

Com coordenação dramatúrgica de Alfonso Zurro, este espetáculo “nasceu da celebração do quinto centenário da primeira volta de circum-navegação do globo terrestre, liderada pelo português Fernão de Magalhães e, mais tarde, pelo espanhol Juan Sebastián Elcano”, refere uma nota enviada à Renascença.

Sobe ao palco para abrir o FITA, a 5 de maio, no Teatro Municipal Pax Julia, em Beja, pelas 21h00.

Ainda neste primeiro dia, é possível assistir à ópera “Paramos ou Morremos”. Trata-se de um espectáculo formato ‘audiowalk’ com libreto de Simão Luís, numa produção do Quarteto Contratempus, e que vai percorrer diversas ruas da capital do baixo Alentejo, a partir das 22h30.

A iniciativa conta, nesta edição, com a presença de companhias e artistas de teatro e de dança oriundos de sete países, nomeadamente de Portugal, Brasil, Colômbia, Equador, México, Moçambique e Espanha. De resto, o país vizinho é convidado do festival, o que acontece pela primeira vez em nove edições do FITA.

Citado na mesma nota, António Revez, diretor artístico da Lendias d’Encantar, refere que se trata de “uma aposta clara no reforço da internacionalização, na criação de elos de ligação entre os dois países da Península Ibérica através da arte e da afirmação do festival no contexto da cultura ibero-americana".

Com a cidade de Beja como palco principal, o festival terá extensões em outros 10 municípios alentejanos: Aljustrel, Arraiolos, Campo Maior, Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola, Ponte de Sor, Santiago do Cacém, Viana do Alentejo e Vidigueira.