Filme "Restos do Vento" de Tiago Guedes junta-se à seleção do festival de Cannes

Além de "Restos do Vento", haverá outras produções em sessões especiais, nomeadamente do filme "The natural history of destruction", nova obra do ucraniano Sergei Loznitsa que aborda a história recente da Europa no século XX, em particular no pós-Segunda Guerra Mundial.

Da competição oficial fazem parte, entre outros, "Crimes of the future", do canadiano David Cronenberg, e que conta com o ator luso-guineense Welket Bungué, "Stars at noon", de Claire Denis, "Triangle of sadness", de Ruben Ostlund, e "Tchaikovski's wife", do dissidente russo Kirill Serebrennikov, atualmente a viver em Berlim, depois de ter sido autorizado a sair da Rússia.

"Armageddon Time", do norte-americano James Gray - quatro vezes nomeado para a Palma de Ouro -, e "Decision to leave", do sul-coreano Park Chan-Wook, prémio do júri com "Oldboy" (2003), também estarão na competição de Cannes.

Fora de competição estarão também "Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind", documentário do norte-americano Ethan Coen sobre um dos pioneiros do rock n'roll, atualmente com 85 anos; o já anunciado "Elvis", do australiano Baz Luhrmann, e "Three thousand years of longing", do conterrâneo George Miller.

Cannes já tinha anunciado anteriormente que o ator norte-americano Tom Cruise seria um dos homenageados desta edição, com a estreia de "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski.