Muse são os novos cabeças de cartaz do Rock in Rio Lisboa dia 18 de junho

Os Muse são os cabeça de cartaz de dia 18 de junho do Rock in Rio Lisboa, revelou a organização esta segunda-feira.

A banda britânica vai subir ao Palco Mundo para atuar na vez dos Foo Fighters, que suspenderam todos os concertos após a morte do seu baterista, Taylor Hawkins.

Os Muse já atuaram por três vezes na Cidade do Rock de Lisboa e "esta é a quarta vez que o aclamado trio pisará o palco do Rock in Rio Lisboa, depois de um concerto esgotado na edição de 2008 e duas apresentações absolutamente arrepiantes nas edições de 2010 e 2018”, pode ler-se no comunicado enviado pela organização do festival.