Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Saiba o que pode visitar

Assinala-se esta segunda-feira o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com programas para todos os gostos um pouco por todo o país. Ao todo são 436 iniciativas. Há vários concertos, visitas e tertúlias.

Qual é o tema deste ano?

“Património e Clima” é o mote para esta edição do Dia dos Monumentos e Sítios. Um tema que pretende chamar a atenção para a importância da salvaguarda dos diferentes tipos de património cultural contra os impactos climáticos adversos. Os monumentos e outros locais de interesse patrimonial também podem sofrer os efeitos do aquecimento global, quer por situações mais frequentes de seca extrema, quer pela eventual exposição à subida das águas. O objetivo deste tema é, por isso, sensibilizar para estas questões, mas na perspetiva da preservação da cultura e do património como aspetos fundamentais que são para a memória e identidade das comunidades.

As iniciativas que vão acontecer hoje são locais?

São sobretudo locais. Na maioria, organizadas por entidades institucionais, como municípios ou museus, mas outras também por escolas, ateliers ou até por redes sociais. São no total 436 atividades pelo que oferta não falta, pode é faltar tempo porque, para a maioria, hoje já será dia de trabalho depois das mini-férias de Páscoa. Algumas destas atividades vão prolongar-se por vários dias ao longo a semana, portanto é procurar no programa, a partir do site da Direção Geral do Património Cultural ou a partir do site da Renascença e ver o que está disponível, para que públicos e para que horários.

Em termos de sugestões, o que podemos fazer ou ver, por exemplo, em Aveiro?

Aveiro é das regiões mais expostas às alterações climáticas, nesta perspetiva da subida do mar ou da instabilidade climatérica, devido à produção de sal que durante muito tempo foi das principais indústrias da região e, entretanto, entrou em declínio acentuado. Mais logo, a partir das 19h, passa um filme no Museu da Cidade que tem precisamente como cenário a Ria de Aveiro e que tem entrada gratuita.

E não há assim nada mais prático?

Há muitas atividades mais dinâmicas. Por exemplo, a proposta do Município de Alvaiázere: chama-se “Mãos à obra: Vamos limpar o património” e propõe, já a partir das 9h30, uma ação de limpeza em alguns sítios de interesse patrimonial do concelho. À tarde, os alunos da Universidade Sénior irão poder visitar, em muitos casos descobrir, espaços patrimoniais esquecidos pelo tempo.

E há oportunidade de visitas a locais que habitualmente estão vedados ao público.

Há muitos exemplos desse tipo. No Montijo, por exemplo, vão ser organizados percursos a partir das 11 horas, também gratuitos, que vão permitir visitas a quintas com história, nomeadamente as quintas do Saldanha e do Páteo d’Água. Será uma boa oportunidade para conhecer a avifauna que, naquela zona do Tejo, é especialmente diversificada.

Mais para o Sul, que ofertas existem?

Há muita oferta. Para variar o tema, em Tavira, por exemplo, a proposta é o património militar. O melhor mesmo é cada um fazer o programa à medida dos seus interesses e disponibilidade.

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi instituído em 18 de abril de 1982 pelo ICOMOS e aprovado pela UNESCO no ano seguinte. A partir de então, esta data comemorativa tem vindo a oferecer a oportunidade de aumentar a consciência pública relativamente à diversidade do património e aos esforços necessários para o proteger e conservar, permitindo, ainda, chamar a atenção para a sua vulnerabilidade.