Feira do Livro regressa. Évora celebra o livro e a leitura durante dez dias

Mais de seis dezenas de iniciativas centradas em autores, em textos literários e nos livros, com diferentes momentos de animação para todos os públicos, marcam a Feira do Livro de Évora, que anima a cidade entre 16 e 25 de abril.

Depois de dois anos de interregno, por causa da pandemia, a cidade Património Mundial vai viver dez dias de festa com um vasto programa à volta do livro e da leitura, organizado pelo município em parceria com a Biblioteca Pública de Évora.

O Largo Conde de Vila Flor, junto ao Templo Romano, vai receber 11 livrarias, eborenses e de outros pontos do país, para além de um conjunto alargado de parceiros e colaboradores.

Entre as principais propostas, segundo os promotores, em comunicado enviado à Renascença, contam-se “apresentações de livros, com a presença dos autores; exposições; leituras encenadas; uma maratona de leitura; sessões de histórias e de poesia; oficinas de ilustração e de escrita; conferências; conversas; visitas guiadas e momentos de animação musical e teatral, estes baseados em obras literárias ou em escritores”.

Alberto Manguel, ex-diretor da biblioteca Nacional da Argentina e especialista em estudos sobre a história da leitura, protagoniza uma das mais aguardadas iniciativas do programa, a conversa “Barcos de Papel: A leitura como instrumento de sobrevivência”, agendada para a tarde de dia 25 de abril.

“De origem argentina e naturalizado canadiano, o autor, ensaísta, editor e tradutor, mudou-se há cerca de dois anos para Lisboa, para dirigir o Centro de Estudos de História da Leitura”, indica a nota, que avança para a mesma data, a presença do escritor João Tordo, para a apresentação do livro “O Naufrágio”.

Boaventura de Sousa Santos, Cármen Garcia, Vasco Correia, Fernando Venâncio, Alice Neto de Sousa, Pedro Proença, Raquel Gaspar Silva e Nuno Nepumoceno, são outros dos autores que vão estar em Évora a partir do próximo sábado.

O programa inclui sessões temáticas sobre escritores, “como José Saramago ou os eborenses Antunes da Silva e Manuel Gusmão”, assim como a apresentação, no dia 23 de abril, do catálogo “Impressores de Memórias D’Évora” e uma conversa com tipógrafos locais.

Para 24 de abril está agendada a apresentação do livro “Exílio Sem Fronteiras”, da Associação de Exilados Políticos Portugueses, e uma roda de poesia com o poeta e sociólogo Boaventura de Sousa Santos.

A inauguração oficial acontece a 16 de abril, pelas 16h00, mas a Feira do Livro abre as suas portas pela manhã, a partir das 11h00, estando aberta todos os dias até às 20h00.