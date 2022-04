Renascença nos passos de Pedro

Em maio de 1982, na primeira visita do Papa João Paulo II a Portugal, além de acompanhar toda a visita, a Renascença participou na organização do evento.





Em maio de 2017, a Renascença acompanhou a visita do Papa Francisco a Fátima, na comemoração do centenário do Santuário, e fez a cobertura integral, em direto e simultâneo, de todas as cerimónias oficiais e atos públicos num simultâneo rádio, vídeo, site e redes sociais.

Aura Miguel, vaticanista desde 1986 e a única portuguesa a viajar no avião do Papa, já acompanhou 100 viagens papais e partilhou a sua experiência.