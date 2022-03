O que é "afasia", a lesão que pôs fim à carreira de Bruce Willis?

A afasia “é uma perturbação da comunicação que ocorre devido a uma lesão cerebral adquirida nas áreas neurológicas que processam a linguagem”.

A explicação é avançada à Renascença por Paula Valente, fundadora do Instituto Português de Afasia (IPAFASIA), depois de conhecida a notícia de que o ator Bruce Willis decidiu terminar a carreira depois de lhe ter sido diagnosticada essa lesão do foro neurológico.

Paula Valente salienta que “a afasia não é uma doença, mas sim a sequela de uma doença”, que, na grande maioria dos casos, é provocada por “acidentes vasculares cerebrais, traumatismos cranioencefálicos, tumores cerebrais e infeções cerebrais”.

"As causas da afasia do Bruce Willis ainda não são conhecidas”, aponta a especialista, explicando, contudo, o modo como a lesão se torna impeditiva de prosseguir uma carreira como a de ator. “A pessoa fica com uma dificuldade em dizer o que quer, utilizar palavras, construir frases, dizer o que pensa, compreender o que as pessoas dizem. Também com dificuldades em ler e escrever”.