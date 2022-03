Sede da CGD. Nasceu para ser banco, agora também vai ser Governo

O edifício sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD) na Avenida João XXI, em Lisboa, vai ganhar nova vida. Construído para acomodar o coração do banco público, vai agora receber também parte do Executivo.

A 23 de março, o gabinete do Primeiro-ministro revelou que António Costa “decidiu avançar com a concentração de ministérios num só espaço físico”, um processo que, nesta primeira fase, a concretizar até ao fim deste ano, vai levar para a sede da CGD “os ministérios com responsabilidade direta na execução do Plano de Recuperação e Resiliência”.

Questionado pela Renascença, fonte do Governo assegura que, nesta altura, não é possível concretizar com total rigor quem irá mudar para estas instalações, mas, do lado da Caixa, é certo que já contam com a ocupação de cerca de 22 mil metros quadrados.

São muitos metros quadrados, mas apenas um oitavo do edifício, que tem quase 175 mil metros quadrados de área útil e o "negócio" terá contrapartidas para o banco.

O edifício, desenhado pelo arquiteto Arsénio Raposo Cordeiro (falecido em 2013), foi, na sua época, considerado um dos mais inovadores. Herculano Silva, engenheiro da TechnoEdif (na altura Lusotecna), gabinete responsável pelo projeto de engenharia, enaltece, por exemplo, os cuidados, na altura pouco comuns, com a sustentabilidade, a qualidade do ar, tratamento de lixos e segurança.

“Foi um edifício muito inovador, que já pensou muito na parte de sustentabilidade, com sistemas muitos avançados à época, em termos principalmente de tratamento de ar, de recuperações que tinha no próprio edifício relativamente à parte ambiental, recuperação de calor”, aponta.