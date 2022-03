Casa da Música acolhe concerto solidário pela Ucrânia

A Casa da Música vai acolher, esta quarta-feira, um concerto solidário de apoio à Ucrânia, numa iniciativa da Ordem dos Médicos com a participação da soprano ucraniana Natalya Stepanska.

A receita total da bilheteira e os donativos vão reverter para os ucranianos e para as equipas de resgate no país, que vive em guerra há mais de um mês, na sequência da invasão do exército da Rússia.

Nesta noite solidária marcará presença a APROARTE, a Orquestra Nacional de Jovens das Escolas Profissionais, o maestro alemão Ernst Schelle e a soprano Natalya Stepanska, ucraniana residente em Portugal.

Em declarações à Renascença, a responsável da organização, Ariana Dantas, explica que a iniciativa surge “pela necessidade de se criar um concerto que não fosse um concerto de louvor à solidariedade portuguesa, mas sim uma reflexão sobre o paradigma atual mundial e europeu”.

“O montante total dos bilhetes reverterá a favor da Ucrânia e obviamente das pessoas que estão sitiadas dentro do país, e com graves problemas a nível de alimentação, de água potável, de infraestruturas básicas e também as equipas de resgate a operar no terreno”, explica a responsável. À Renascença Ariana Dantas relembra que tanto a compra de bilhetes como os donativos que chegaram são importantíssimos e que “toda a ajuda é muito bem-vinda nesta situação”.

O concerto de música clássica de apoio à Ucrânia está marcado para as 21h00 e tem o apoio da Câmara do Porto, da Universidade do Porto na Sala Suggia da Casa da Música, com interpretação de obras de Ludwig van Beethoven, Piotr Ilitch Tchaikovsky, Mykola Lisenko, Myroslav Skoryk e Antonín Dvorjak.

O espetáculo é promovido pela Ordem dos Médicos, com o apoio da Câmara do Porto e da Universidade do Porto.