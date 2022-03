Bruce Willis anuncia reforma após diagnóstico de afasia

"Aos apoiantes incríveis do Bruce, como família, queríamos partilhar que o nosso querido Bruce está com alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, que está a afetar as suas habilidades cognitivas", é dito numa publicação feita por Demi Moore.

"Como resultado disto, e depois de muita deliberação, o Bruce afasta-se agora da carreira que lhe diz tanto", assegura a missiva.

"Este é um momento muito desafiante para a nossa família e agradecemos o vosso contínuo apoio, compaixão e amor. Seguimos como família unida, mas queríamos envolver os fãs porque sabemos o quando ele significa para vocês, como vocês significam muito para ele", justifica a família.

"Como o Bruce sempre diz "Vivam!" e, juntos, planeamos fazer isso mesmo", remata.

A afasia é um distúrbio de linguagem que afeta a comunicação, uma condição que altera a capacidade do paciente de comunicar de forma adequada, seja expressando-se verbalmente, sendo compreendendo o que é dito ou escrito. Uma afasia pode surgir graças a uma lesão cerebral, especialmente no lado esquerdo do cérebro, no local que controla as funções cerebrais ligadas à linguagem.