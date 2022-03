Exposição mostra espécies invasoras da Península Ibérica

“Cuidado! Invasoras Aquáticas” é o titulo da exposição que já pode ser visitada no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa.

“A exposição, cujos conteúdos são apresentados em três línguas, é composta por mais de 50 painéis que mostram espécies aquáticas invasoras da Península Ibérica, o seu grau de ameaça à fauna e flora autóctones, bem como as consequências e o impacto ambiental, socioeconómico e sanitário que estas espécies causam”, explica, em comunicado enviado à Renascença, a Universidade de Évora (UÉ), a única instituição de ensino superior que, em Portugal, colabora neste projeto.

É desenvolvido pelo Museu Nacional de Ciências Naturais (CSIC) de Madrid, no âmbito do projeto ibérico LIFE INVASAQUA, o qual, além da academia alentejana, conta com a participação da ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental e a SIBIC – Sociedade Ibérica de Ictiologia.

As espécies exóticas invasoras são, atualmente, uma das principais ameaças à biodiversidade aquática e aos serviços dos ecossistemas.

De acordo com a UÉ, “dentro da União Europeia (UE), os custos associados às espécies exóticas invasoras são de 12 mil milhões de euros por ano”, tendo o seu combate sido designado como um dos principais objetivos de gestão dos Ecossistemas da UE.

Os rios e estuários de Portugal e Espanha “contêm cerca de 200 espécies exóticas de fauna e flora, aumentando a uma taxa de cerca de duas espécies novas por ano”, é sublinhado.

Algumas destas espécies “têm grandes impactos económicos nos serviços dos ecossistemas e na biodiversidade, sendo importante aumentar a sensibilização para este problema”, alertam os promotores.