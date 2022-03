Odemira. Espetáculos e oficinas no mês que celebra o Dia Mundial do Teatro

Odemira celebra o Dia Mundial do Teatro, que se assinala a 27 de março, com um programa cultural diversificado onde marcam presença mais de vinte ações de rua ou em auditório, workshops e oficinas.

São espetáculos para vários públicos, em diferentes locais do concelho, a começar nos dias 11 e 12 de março, com o espetáculo itinerante de teatro documental “Viagem a Portugal – Paragem Alentejo”.

A encenação chega a Odemira, para recordar a história e as memórias dos lugares, numa co-produção entre a Cooperativa Cultural Lavrar o Mar e Teatro do Vestido, inserido no Projeto Lavrar o Mira e a Lagoa - As Artes AlémTejo.

No âmbito do mesmo projeto, nos dias 18 e 27 de março, a companhia de novo circo L’Attraction Céleste, vai estar em Zambujeira do Mar para uma residência artística na Associação Cultural Recreativa Desportiva Zambujeirense.

Nos dias 18, 19 e 20 de março, é apresentado o espetáculo “Bibeu e Humphrey”. Entre os dias 21, 22 e 23, é dinamizado o workshop de Clown / Novo Circo, dirigido a cidadãos com experiência nas artes performativas. Já nos dias 25, 26 e 27 de março, o destaque vai para a exibição do espetáculo “Bobines”.

Um outro destaque deste programa cultura, vai para o espetáculo de teatro imersivo de inclusão social “CLICK - Nós, Eles, Todos – Humanos”, que o grupo de Teatro Cabanita leva ao território.

Compreende três apresentações por dia, agendadas para 12 março, na Sociedade Recreativa S. Teotoniense, em São Teotónio, dia 13 de março, na Sociedade Recreativa e Musical Sanluizense, na freguesia de São Luís, a 19 de março, na Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes, e dia 20 de março, na Casa do Povo de Odemira.

Mas há mais. No dia 19, o Cineteatro Camacho Costa, em Odemira, recebe o espetáculo de teatro infantil “O Som das Emoções”, para famílias com crianças a partir dos 3 anos de idade, produzido pela Associação Terra Batida.

Para despertar o interesse pelas artes da palavra, o município de Odemira dinamiza também uma oficina de teatro baseada em textos poéticos, no dia 26 de março, na Biblioteca Municipal José Saramago. Vão ser promovidas duas sessões, às 14h00 para crianças dos 9 aos 13 anos e às 16h00 para jovens dos 14 aos 18 anos.

O mês dedicado ao teatro, prossegue na noite do dia 26, com o grupo de teatro Baal17, que sobe ao palco do Cineteatro Camacho Costa, com o espetáculo “Passadeira Vermelha”, baseado na obra “As Preciosas Ridículas”, de Moliére.

Saiba também que ao longo do mês de março, todas as quartas e quinta-feiras, continuam a ser dinamizadas oficinas de teatro comunitário, nas vilas de Odemira e de São Teotónio, para promover a integração através das artes. Uma iniciativa que está inserida no programa intercultural “Bowing”, no âmbito do Plano Municipal de Integração de Migrantes – Odemira Integra 3G.