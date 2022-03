Ruy de Carvalho celebra 95 anos de idade e 80 de carreira

Entre os objetos exibidos na mostra, que já esteve patente no Espaço Memória do Teatro Experimental de Cascais (TEC), contam-se fotos da autoria de António Homem Cardoso e o texto final da mostra é da autoria de Alice Vieira.

Com curadoria de Nélson Mateus, a mostra reúne fotografias que fazem a retrospetiva da vida de Ruy de Carvalho, como fotos de família e do seu casamento, bem como da sua carreira profissional, com imagens de peças que interpretou e de colegas de trabalho, entre outras.

Também esta terça-feira, é inaugurada, no Politeama, a exposição "Retratos contados", uma retrospetiva da vida do ator desde a infância até à atualidade.

O ator Ruy de Carvalho volta a subir ao palco do Politeama, em Lisboa, esta terça-feira, para mais uma interpretação em "A ratoeira", de Agatha Christie, no dia em que completa 95 anos de idade e 80 de carreira.

Na plateia, a assistir à peça, vão estar convidados como muitos colegas e amigos de profissão de Ruy de Carvalho, bem como o presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o vereador da Cultura, disse Paulo Sousa Costa, sem precisar mais pormenores sobre a homenagem.

Ruy de Carvalho, um ator amplamente distinguido

Com uma longa e premiada carreira no teatro, cinema e televisão, Ruy de Carvalho estreou-se no teatro em 1942, no grupo de teatro da Mocidade Portuguesa, na peça "Jogo para o Natal de Cristo", encenada por Francisco Ribeiro, conhecido como Ribeirinho.

Em 1945, entrou para o curso de teatro/formação de atores, no Conservatório Nacional, que terminou em 1950, com 18 valores.

A estreia profissional de Ruy de Carvalho data de 1947, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, na companhia Rey Colaço - Robles Monteiro, na comédia "Rapazes de hoje", de Roger Ferdinand.

Medalha de Mérito Cultural, Prémio Carreira, Personalidade do Ano em Teatro e Prémio Sophia constam dos galardões atribuídos a Ruy de Carvalho, distinguido pela primeira em 1961.

Ruy de Carvalho nasceu em Lisboa em 1 de março de 1927.