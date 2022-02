"Rapper" Eminem ajoelhou-se durante o concerto do Super Bowl

O "rapper" Eminem ajoelhou-se na última noite durante o concerto de intervalo do Super Bowl, final da NFL, a Liga de futebol americano dos Estados Unidos.

Após interpretar a canção "Lose Yourself", o artista norte-americano (que subiu ao palco com Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar e Mary J. Blige) ajoelhou-se. Um gesto aparentemente alusivo ao do antigo jogador Colin Kaepernick, que em 2016 foi o primeiro a ajoelhar-se durante o hino dos Estados Unidos, em protesto contra o racismo e a violência policial.

Kaepernick ajoelhou-se pela primeira vez num jogo de pré-época dos San Francisco 49ers, em 2016. Recebeu críticas e elogios e acabou por ser afastado.

O gesto tornou-se um símbolo do desporto contra o racismo e brutalidade policial. Várias equipas e jogadores de futebol adotaram a tradição, incluindo na Liga dos Campeões masculina e feminina.

Não é conhecido se a intenção de Eminem (nome artístico de Marshall Mathers) era, efetivamente, aludir a Colin Kaepernick e à luta contra o racismo. Porém, a organização da NFL garantiu estar ciente de que o "rapper" pretendia ajoelhar-se durante o concerto e que, ao contrário do que chegou a ser noticiado, não tentou dissuadi-lo.

O próprio Kaepernick reagiu no Twitter ao gesto do "rapper". "Obrigado, Eminem", escreveu o antigo futebolista americano, agora ativista.

Os Los Angeles Rams venceram a NFL ao derrotarem, no Super Bowl, os Cincinatti Bengals, por 23-20, na madrugada desta segunda-feira.