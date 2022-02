Há um novo planeta em torno da estrela mais próxima do Sol

Uma equipa de astrónomos descobriu, com o auxílio do Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul (ESO) no Chile, evidências da existência de outro planeta em órbita de Proxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sistema Solar.

O candidato a planeta é o terceiro detetado neste sistema planetário e o mais leve descoberto até à data em órbita desta estrela. Com apenas um quarto da massa da Terra, o planeta é também um dos mais leves alguma vez descobertos.

De acordo com João Faria, investigador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, no Porto, e líder do estudo publicado hoje na revista da especialidade Astronomy & Astrophysics, a descoberta “mostra-nos que a nossa estrela vizinha mais próxima parece ter em sua órbita uma quantidade de planetas interessantes, bastante acessíveis à realização de mais estudos e exploração futura”.

Proxima Centauri é a estrela mais próxima do Sol, situada a apenas pouco mais de 4 anos-luz de distância.