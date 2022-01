Morreu Sidney Poitier, o primeiro ator afroamericano a ganhar um Óscar para melhor ator. Tinha 94 anos.

A notícia foi confirmada ao site TMZ pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros das Bahamas.

Sidney Poitier foi uma das primeiras grandes estrelas negras de Hollywood.

Em 1963, tornou-se no primeiro ator afroamericano a conquistar o Óscar de melhor ator, pela sua interpretação no filme "Os Lírios do Campo", de Ralph Nelson.



