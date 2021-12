Spielberg tinha "desejo desesperado" de fazer a sua versão de "West Side Story"

Steven Spielberg tinha um "desejo desesperado" de fazer a sua versão do clássico "West Side Story". É o realizador, em nome próprio que o confessa, em Los Angeles, numa conferência de imprensa de lançamento do seu novo filme, que estreia em Portugal esta quarta-feira.

A adaptação de Spielberg do musical mantém a história na Nova Iorque dos anos 50 e recupera as letras escritas por Stephen Sondheim, que morreu em novembro, para a obra original.

"O Steve [Sondheim] foi a primeira pessoa com quem me encontrei quando quis comprar os direitos para fazer a nossa versão", conta Spielberg. "Todas as vezes que me encontrava com ele queria dizer-lhe que tinha este desejo desesperado de fazer a minha versão de 'West Side Story'", mas as palavras não me saíam", recorda.

Quando finalmente o fez, Sondheim envolveu-se de forma muito direta na conceção desta adaptação, não apenas na gravação das músicas mas também no argumento escrito por Tony Kushner.

Protagonizado por Rachel Zegler (Maria), Ansel Elgort (Tony), Ariana DeBose (Anita) e David Alvarez (Bernardo), o novo filme de Steve Spielberg conta com uma das atrizes da celebrada adaptação para cinema de 1961: Rita Moreno.

Agora com 89 anos, a atriz porto-riquenha interpreta Valentina no novo filme, depois de ter sido Anita na adaptação realizada por Jerome Robbins e Robert Wise, há 70 anos.

"Gostava de voltar a ser tão nova e fazer tudo outra vez", graceja a atriz. "Mas isso não podia ser, e recebi este papel escrito de forma maravilhosa", continua. "Gosto muito de mim neste filme. Adoro cada cena que filmei".