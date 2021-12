Covid-19. James cancelam concertos de dezembro em Portugal

Foram adiados para abril de 2022 os concertos da banda britânica James que estavam agendados para os próximos dias 12 e 13 de dezembro, no Porto e em Lisboa, devido a dois casos de Covid-19 de um elemento da banda e de um membro da produção, anunciou esta segunda-feira a produtora PEV Entertainment.

Através da sua conta no Facebook, a produtora de espetáculos informa que as novas datas para os concertos são "21 de abril na Super Bock Arena Porto e dia 22 de abril no Campo Pequeno em Lisboa".