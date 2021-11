UHF dão concerto de Natal no Coliseu do Porto

A banda UHF vai dar um concerto especial de Natal no Coliseu do Porto, no dia 5 de dezembro, no qual vai interpretar vários temas alusivos à quadra.

"Durante mais de 40 anos, os UHF têm cruzado a música rock, criando um universo próprio e sem fronteiras, como genuínos que são. É através deste longo percurso que a banda, hoje composta por António Manuel Ribeiro (voz e guitarra), António Côrte-Real (guitarra), Luís 'Cebola' Simões (baixo), Ivan Cristiano (bateria), se prepara agora para celebrar o Natal, condensando mais de 40 anos de história e ainda alguns dos maiores êxitos natalícios da língua inglesa", adiantou o comunicado do grupo.

O concerto vai ter como convidados João Grande, dos Táxi, e o Coral Juvenil do Orfeão de Rio Tinto.

Os UHF, originários da Costa de Caparica, no concelho de Almada, surgiram em 1978 na cena musical portuguesa. A formação inicial era composta por António Manuel Ribeiro (voz e guitarra), Renato Gomes (guitarra), Carlos Peres (baixo) e Américo Manuel (bateria).

O 'single' "Cavalos de Corrida", o segundo da banda, saído em outubro de 1980, vendeu mais de 100.000 exemplares, tendo sido o primeiro da banda editado pela Valentim de Carvalho.

Em julho de 2017, a banda contabilizou 1.700 concertos em Portugal e no mundo, somava a venda de mais de 1,5 milhão de discos e a edição de 15 álbuns de estúdio.