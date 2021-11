Cantora brasileira Marília Mendonça morreu em queda de avião

A cantora brasileira Marília Mendonça morreu esta sexta-feira, na sequência da queda do avião que a transportava para a cidade de Minas Gerais.

"Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, do seu produtor Henrique Ribeiro, do seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião”, informou a assessoria da cantora.

O avião descolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde a cantora de 26 anos iria dar um concerto na noite desta sexta-feira.