Cristina Ferreira na Web Summit. "Tecnologia e coração devem estar sempre juntos"

Ao longo dos quatro dias da Web Summit 2021 muitas celebridades foram passando pelos vários palcos da maior feira tecnológica do mundo. Cristina Ferreira e Daniela Melchior, duas personalidades conhecidas do público português, também marcaram presença no evento que termina esta quinta-feira.

A apresentadora Cristina Ferreira focou a palestra que deu, ao final da manhã desta quinta-feira, no seu percurso de vida e nos obstáculos que teve de enfrentar para chegar à posição em que hoje se encontra.

“Foram precisos quase 20 anos e hoje estou aqui para partilhar algumas regras para se ter sucesso”, começou por dizer.

A regra de ouro, afirmou, é conhecer o público para o qual se dirige. “Sou apenas uma miúda que quer ser feliz. Não tenho medo de nada. Não tenho a ambição de ser bilionária, faço isto por paixão”.