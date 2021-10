Guimarães lança edição de “Os Lusíadas” ilustrada por 10 mulheres

“Os Lusíadas”, de Luís Vaz de Camões, vão ter uma edição ilustrada por 10 mulheres, com “atualização do texto” para a linguagem contemporânea. A obra é lançada no âmbito da terceira edição da Bienal de Ilustração de Guimarães (BIG) e resulta de uma parceria entre o município de Guimarães e a reitoria da Universidade do Minho, com a colaboração da Editora Kalandraka.

De acordo com o diretor artístico da BIG, Tiago Manuel, “Portugal dá um exemplo, porque é a primeira vez que se faz uma edição com trabalho concertado e completamente feito por mulheres numa obra canónica”.

“A escolha das artistas resultou de uma lista de 30 autores que, depois, foi selecionada por um júri independente para a escolha das 10 artistas, numa transparência de processos e aqui estão algumas das melhores ilustradoras portuguesas”, assinala Tiago Manuel.

A nova edição é uma evocação ao papel da mulher na cultura nacional e, em particular, na ilustração, completamente ilustrada por 10 mulheres artistas: Carolina Celas, Joana Rêgo, Joana Estrela, Madalena Matoso, Amanda Baeza, Inês Machado, Mariana Rio, Catarina Gomes, Marta Madureira e Marta Monteiro. A direção literária e fixação de texto para o português atual foi da responsabilidade da professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Rita Marnoto e o design esteve a cargo de Joana Pires.

Trata-se de “uma obra mais contemporânea” e “não só para os jovens, mas também para a sociedade em geral”, frisa o diretor artístico da BIG.

Já a vice-presidente da Câmara de Guimarães e vereadora da Cultura destaca “uma visão diferenciada” sobre a obra d’Os Lusíadas.

“Esta edição ilustrada d’Os Lusíadas marca esta edição da BIG, trabalhada por 10 mulheres, e garantem um valor acrescentado a esta obra com uma nova visão e de forma ilustrada. Esta edição vai chegar às escolas e esperamos que continue a convocar para a sua leitura e uma nova interpretação”, afirma Adelina Pinto.

Segundo o reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, a complexa obra literária de Luís Camões “nem sempre é perspetivada pela sociedade da maneira que devia ser”, por isso, a nova edição do poema épico de Luís Vaz de Camões quer “devolver esta obra de forma a que seja mais apreensível para a generalidade das pessoas e principalmente dos nossos jovens”.



Lançada pela editora Kalandraka, vocacionada para a publicação de obras ilustradas, a primeira edição da versão ilustrada de “Os Lusíadas”, que estará disponível a partir do dia 21 de outubro, vai ter 1.200 exemplares, com 600 disponíveis no mercado livreiro, a um preço unitário de 35 euros.