Desafio espacial. És universitário e queres fazer experiências em gravidade zero?

A Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space abriu candidaturas para selecionar as experiências que podem vir a voar em gravidade zero. Para concorre basta ser universitário e formar uma equipa com estudantes oriundos de França.

Segundo o comunicado publicado no site da agência, está prevista a “integração de, pelo menos, uma equipa franco-portuguesa a bordo de um voo parabólico, que oferecerá aos estudantes do ensino superior a oportunidade de desenvolverem experiências em ambiente de microgravidade”



O concurso para selecionar as experiências que voarão em gravidade zero decorre até 28 de outubro e as inscrições podem ser feitas aqui. Serão selecionados três projetos e os resultados conhecidos a 29 de novembro.

Os voos são realizados a bordo do Airbus A310-OG, operado pela Societé Novespace, na cidade francesa de Mérignac, entre o fim de setembro e o início de outubro do próximo ano.



Segundo Marta Gonçalves, responsável por projetos de Educação e Ciência promovidos pela Portugal Space, “a investigação em microgravidade, que tem um enorme potencial no desenvolvimento de aplicações médicas, de produtos farmacêuticos, processos biológicos, novos materiais entre muitos outros, é uma das apostas da Agência Espacial Portuguesa”.



A iniciativa além de criar oportunidades para que os estudantes portugueses possam desenvolver investigação fundamental, estreitando laços de cooperação internacional, pretende também reforçar a estratégia de desenvolvimento de um quadro educativo capaz de impulsionar o crescimento sustentável do sector espacial em Portugal.

“São elegíveis para este programa propostas científicas conduzidas por equipas franco-portuguesas de estudantes do ensino superior que pretendam testar os efeitos da microgravidade nas mais variadas áreas”, especifica.

A Portugal Space associou-se ao Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), a agência espacial francesa, para desenvolver um conjunto de atividades que pretendem estimular a interação entre alunos e investigadores dos dois países. Assim, entre fevereiro e outubro do próximo ano, Portugal e França unem-se a bordo da Saison Croisée - Temporada Cruzada. Uma iniciativa que visa reforçar a parceria estratégica entre os dois países com uma programação multidisciplinar em diversas áreas, como a cultura, a educação, economia, o turismo ou a investigação científica, tendo um foco especial na população mais jovem.