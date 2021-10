Hélia Correia, José Gil e Agualusa vencem Prémios PEN

Os prémios do PEN. Clube Português distinguiram três obras, de Hélia Correia, José Gil e José Eduardo Agualusa, foi hoje divulgado.

Hélia Correia, com “Acidentes”, venceu na categoria Poesia, tendo o júri sido coordenado por Rita Marnoto e contado com as participações de Margarida Braga Neves e Ana Mafalda Leite.

Na área de Ensaio, o vencedor foi o filósofo José Gil, com a obra “Tempo Indomado”. Nesta categoria, o júri foi coordenado por Mário Avelar e composto ainda por Cristina Vieira e Miguel Serras Pereira.

Na área da Narrativa, venceu José Eduardo Agualusa, pelo romance “Os vivos e os outros”. António Apolinário Lourenço coordenou o júri desta categoria que incluiu também Luís Naves e Sérgio Guimarães de Sousa.

Todos os prémios têm o valor pecuniário de 5.000 euros e vão ser entregues no próximo dia 25 de outubro, pelas 17h00, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do P.E.N. (Poesia, Ensaio, Narrativa) clube.

O Prémio PEN. Primeira Obra não foi atribuído dada “a insuficiente qualidade das obras a concurso”, disse à Lusa a mesma fonte. No ano passado, esta categoria também não teve um vencedor.

Na cerimónia de entrega, a presidente do P.E.N. Clube Português, Teresa Martins Marques, vai evocar os vencedores do ano passado - Nuno Júdice (Poesia), João Barrento ‘ex-aequo’ com Maria João Cantinho (Ensaio) e Francisco José Viegas (Narrativa) - pois não se realizou o ato de entrega dos galardões, devido à pandemia, e vai ser apresentada, por Guilherme d'Oliveira Martins, a antologia “OS Dias da Peste”.

Esta antologia surge no âmbito do centenário do P.E.N. Clube Internacional, que está presente em 152 países, e foi um desafio lançado a todos os P.E.N. Clube para que os seus autores contribuíssem com um texto diarístico, conto, narrativa ou poesia, numa das três línguas do Clube: espanhol, francês ou inglês, sobre a temática da peste.

A antologia foi organizada por Teresa Martins Marques e Rosa Maria Fina.

[notícia atualizada às 19h08]