​Vai um pastel de nata? Este é de maçã Riscadinha de Palmela

Os restaurantes do concelho de Palmela apresentam a partir sexta-feira, dia 23, e durante o fim de semana, uma nova iguaria. Trata-se do pastel de nata de maçã Riscadinha, “um produto inovador”, que já pode ser encontrado na Casa Mãe da Rota dos Vinhos.



Da autoria do chef Nuno Gil, o novo acepipe pretende “promover a famosa maçã Riscadinha de Palmela”, apresentando-se “como mais uma possibilidade de confeção utilizando este fruto, que é produzido apenas no concelho, durante os meses de verão”, refere a Câmara Municipal de Palmela, parceira nesta iniciativa, em conjunto com a Associação Rota de Vinhos da Península de Setúbal.

Palmela é, de resto, conhecida como “o solar” da maçã Riscadinha, um fruto bastante enraizado no mercado, que se distingue pela forma achatada irregular, com um intenso aroma e uma epiderme colorida. São características singulares que lhe valeram o reconhecimento de Denominação de Origem Protegida (DOP).

Na apresentação do novo doce, esta quarta-feira, o chef Nuno Gil, proprietário de uma confeitaria e conhecido por já ter criado diversos doces regionais com produtos típicos da sua região, a Península de Setúbal, mostrou “enorme alegria” por poder dar a saborear mais um produto que nasce da sua paixão pela gastronomia e que há muito aguardava oportunidade para surgir.

“Esta iguaria não é minha, é nossa”, disse. “Espero que possam apreciar e gostar dela, pois, sem dúvida, dá nome e ênfase a Palmela”, acrescentou o criador deste doce, sugestionado pela receita conventual do pastel de nata tradicional.

Do lado do município, Luis Miguel Calha destacou a importância do programa “Palmela - Experiências com Sabor!” que, na última década, tem conseguido projetar o concelho e alavancar a economia local.

“Temos procurado inovar, construindo novos produtos para o nosso território e o resultado está no maior número de restaurantes que está a consumir local, com efeitos positivos para a nossa economia”, sublinhou o vereador do município de Palmela, com o pelouro do Turismo.