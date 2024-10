Nova encíclica de Francisco, a pensar num mundo “que parece ter perdido o coração"

Dedicada ao Coração de Jesus, a próxima encíclica do Papa Francisco “Dilexit nos” (Ele amou-nos), a quarta do seu pontificado, será publicada na próxima quinta-feira, 24 de outubro.



O Santo Padre já a tinha anunciado numa audiência geral, em junho passado. O documento surge no âmbito dos 350 anos da primeira aparição do Sagrado Coração de Jesus, que agora se assinala. As aparições começaram em 1673 a uma jovem religiosa, Santa Margarida Maria Alacoque, no convento de Paray-le-Monial, na Borgonha, e continuaram durante 17 anos.

Esta nova encíclica ajudará a meditar sobre “aspetos do amor do Senhor que possam iluminar o caminho do renovamento eclesial e também que possam dizer algo significativo a um mundo que parece ter perdido o coração”, disse então Francisco.

A nova encíclica reunirá também reflexões e textos dos pontificados anteriores e de uma longa história que remonta às Sagradas Escrituras, “para repropor hoje, a toda a Igreja, este culto repleto de beleza espiritual”, informa o Vaticano.

É conhecida a devoção de Francisco ao Sagrado Coração de Jesus, habitualmente relacionada com a missão dos sacerdotes. Em 2016, durante o Jubileu da misericórdia, o Papa pediu aos padres do mundo inteiro “que orientassem o seu coração, como o Bom Pastor, em direção à ovelha perdida, àquele que está mais distante, deslocando o epicentro do coração para fora de si mesmos”, recorda o portal Vatican News.