“Um sentimento inexplicável”. Coro de Viseu vai à Jornada Mundial das Crianças

“Jesus é a nossa força, é nossa luz, nossa paz”, ouvem-se as vozes afinadas no último ensaio, no Santuário do Senhor dos Caminhos, no concelho de Sátão. É o Coro infanto-juvenil da paróquia de Abraveses que vai participar na I Jornada Mundial das Crianças. A excitação rouba as palavras e o raciocínio de quem já não esconde o entusiasmo.

Beatriz Pinho, 19 anos, estuda Comunicação Social, na Escola Superior de Educação de Viseu. A jovem estudante procura acalmar o ruído e explicar o que move estas crianças. “Começou-se a falar um bocadinho, temos contactos no seminário em Roma e começaram-nos a falar que isto ia acontecer e então começámos a pensar, enquanto grupo que ia ser interessante, porque já tínhamos elementos que já eram mais velhos e tinham ido às Jornadas Mundiais da Juventude”, sublinha.

Para Afonso Rodrigues, de 13 anos, a frequentar o 8º ano de escolaridade em Viseu, é um “sentimento inexplicável, porque são as primeiras Jornadas Mundiais da Criança”. Costuma animar a Eucaristia de sábado na paróquia de Abraveses, juntamente com Marta Regadas, 15 anos, que está ansiosa por estar com o Papa. “É estar em primeiro lugar. Estar no primeiro acontecimento. Vai ser uma coisa única. Conhecer o Papa pela primeira vez, eu acho que vai ser uma forma de termos ainda mais fé para a religião cristã”, observa.

Margarida Jacinto, 12 anos, há seis que toca viola. “Gosto bastante de música, então vim para cá e também gosto de participar nas Eucaristias. Acho que vai ser bastante divertido e emocionante conhecer o Papa”, valoriza.

Mães impulsionaram crianças a participar

É na madrugada de sexta-feira, que os elementos do Coro infanto-juvenil da paróquia de Abraveses, vão sair de Lisboa, rumo à capital italiana. Antes, ensaiam as músicas de um vasto repertório, no caso de serem chamados a atuar na I Jornada Mundial das Crianças. António Regadas, um dos fundadores deste coro e maestro, explica que o grupo fundado em 2015 tem por objetivo “animar as Eucaristias Vespertinas na paróquia de Abraveses e todas as festas da catequese” e, que, portanto, “é uma filosofia de comunidade, de grupo que participa na paróquia”, explicando que vão “participar nas jornadas, como todos os outros grupos do mundo inteiro que vão lá estar, sem fazer uma atuação específica”, conclui.