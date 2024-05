No dia 23 de maio de 2024, o Papa Francisco, através do Dicastério para a Causa dos Santos, reconheceu o milagre atribuído à intercessão do Beato Carlo Acutis. Este é um passo importantíssimo rumo à canonização. A mesma informação hoje publicada indica que o processo de Carlo Acutis é remetido já para o próximo consistório, em vista da marcação da canonização. Isto indica que muito em breve teremos este momento feliz e importante da proclamação de Carlo Acutis como santo da Igreja Católica.

Nascido em 1991, Carlo Acutis viveu as transformações tecnológicas do final do século XX e início do século XXI: neste sentido, é reconhecido como um modelo de como um católico é chamado a viver no mundo digital. Ao mesmo tempo, a normalidade como sempre viveu – um santo de calças de ganga (!) – reitera a certeza de que a santidade é para todos. Ou como diria o Papa Francisco na JMJ Lisboa 2023 – da qual o Carlo foi um dos patronos –, é para "todos, todos, todos!".

Espiritualmente, viveu centrado na Eucaristia, na devoção à Virgem Maria e na escuta da Palavra de Deus. "A Eucaristia é a minha autoestrada para o Céu" é uma das suas frases mais conhecidas. Com imagens simples, mas profundas, conseguia transmitir elementos fundamentais da doutrina católica.

Carlo Acutis foi um verdadeiro apóstolo do digital, sendo uma correspondência àquele apelo que em 2009 o Papa Bento XVI lançava aos jovens: "A vós, jovens, que vos encontrais quase espontaneamente em sintonia com estes novos meios de comunicação, compete de modo particular a tarefa da evangelização deste 'continente digital'" (Mensagem para o 49.º Dia Mundial das Comunicações Sociais).

Padre Ricardo Figueiredo, autor do livro “Não eu, mas Deus – Biografia espiritual de Carlo Acutis” (Ed. Paulus)