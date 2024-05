Conferência Episcopal aponta à criação de serviço de mediação entre o setor social e o Governo

A Conferência Episcopal Portuguesa quer criar um serviço que faça a mediação entre as instituições de solidariedade e as misericórdias e o Governo. A revelação foi feita esta quinta-feira por D. José Traquina, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana.

Após a reunião dos bispos portugueses com o Dicastério para o Desenvolvimento Integral, no Vaticano, onde decorre a visita Ad Limina, o também bispo de Santarém adiantou que um dos objetivos desta nova estrutura será fazer chegar ao Governo as preocupações dos bispos no setor social.

“Criar-se um serviço estrutural para acompanhar as instituições de solidariedade social e as misericórdias – a União das Misericórdias”, adiantou, esclarecendo que esse serviço visa “ter autoridade em nome dos bispos, por exemplo, de estar com a União das Misericórdias e com a Cnis junto do Governo central, junto do Ministério da Segurança Social”, para dizer quais são as preocupações dos bispos.

Já em relação aos discursos políticos extremistas relativos ao acolhimento de migrantes, D. José Traquina considera que vão cair com o tempo na medida que a integração das pessoas que procuram Portugal para viver e para trabalhar acontecer.

“Os discursos políticos vão cair com o tempo, na medida em que os portugueses tiverem essa capacidade de relacionamento”, diz o prelado, acrescentando que “está provado em zonas onde eles estão integrados e estão a trabalhar e, portanto, estão a trabalhar o que demonstra que o povo português tem a capacidade de acolher”.

Questionado sobre as dificuldades da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que nos últimos tempos não tem conseguido responder atempadamente às necessidades dos imigrantes, o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana diz estar confiante que os problemas se resolvam.

“Houve aqui dificuldades técnicas nos últimos meses em relação à AIMA”, nota D. José Traquina, assinalando estar “confiante nalgumas pessoas da AIMA” com quem falou.

“Estou confiante na sua generosidade e no esforço que estão a fazer para conseguir corresponder ao desafio. Espero e desejo que o consigam”, conclui.

Esta semana, os bispos portugueses estão em Roma para a visita Ad Limina, um encontro dos bispos com o Papa e com vários organismos da Santa Sé.