Papa vai à Bélgica e ao Luxemburgo em finais de setembro

O Papa vai visitar o Luxemburgo e a Bélgica entre 26 e 29 de setembro, anunciou esta segunda-feira a Santa Sé.

A Sala de Imprensa do Vaticano informou que o Santo Padre aceitou o convite das autoridades políticas e religiosas dos dois países. A 26 de setembro Francisco vai estar no Luxemburgo, seguindo depois para a Bélgica onde permanecerá até dia 29, para visitar Bruxelas, Lovaina e Lovaina-a-nova. Os detalhes do programa serão mais tarde divulgados.

Entretanto, de 2 a 13 de setembro, o Papa tenciona viajar para o Oriente, numa das mais extensas visitas pastorais do seu pontificado, à Indonésia, Papua Nova-Guiné, Timor-Leste e Singapura.

Treze dias depois de aterrar em Roma, Francisco partirá de novo, para uma viagem de quatro dias, rumo ao Luxemburgo e à Bélgica.