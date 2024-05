Presidente da CEP alerta para eventual colapso de muitas instituições de solidariedade social

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, alerta para o risco de colapso de muitas instituições de solidariedade social. Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, D. José Ornelas chama a atenção para que não aconteça com o sector social o mesmo que se está a verificar com o SNS: “O que estas instituições fazem tem de ser devidamente sustentado para que não colapsem, como acontece com outras áreas da nossa vida, como o Sistema Nacional de Saúde." O também bispo de Leiria-Fátima insiste na necessidade de o Estado comparticipar em 50% as despesas das instituições com os utentes e recorda que “mais de 60% das instituições de assistência no campo da solidariedade em Portugal têm ligações à Igreja”. Nesta entrevista, na véspera do início da visita “ad Limina” dos bispos portugueses a Roma para encontros com organismos da Santa Sé e com o Papa Francisco, o presidente da CEP confirma que a questão dos abusos sexuais na Igreja também fará parte da agenda. “O assunto não pode deixar de estar em cima da mesa”, declara, sublinhando a forma "séria" como a Igreja está a tratar "este drama" em que muitas pessoas "sofreram injustamente". D. José Ornelas fala também da oportunidade para a Igreja portuguesa que a Jornada Mundial da Juventude proporcionou e defende que esta não é “uma geração rasca”, mas antes “uma geração que arrisca e que é capaz de se deixar motivar”. “Nós queremos muito os jovens na Igreja, sim senhor, mas é preciso, quando eles estão lá, dizer para que é que lá estão”, reforça. D. José reconhece que os “os jovens não se reveem em tudo o que a Igreja diz” e também a necessidade de “entender uma nova forma de comunicar”. O presidente da CEP critica também "os extremismos ideológicos" que, em sua opinião, alimentam reações de ódio e violência. O prelado madeirense é também convidado, nesta entrevista, a pronunciar-se sobre a demora nos processos de nomeação episcopal que também será tema da visita «ad Limina» e foi “várias vezes mencionado no Sínodo”.

"Mais de 60% das instituições de assistência no campo da solidariedade em Portugal têm ligações à Igreja"

Na última visita “ad Limina”, em 2015, tinha sido nomeado, mas ainda não tinha sido ordenado bispo. Agora vai a Roma como presidente da CEP. Com que expectativa parte para este encontro com os organismos da Santa Sé e com o Papa Francisco? A primeira é a expectativa de viver aquilo que se é, como Igreja. E, sobretudo, o encontro com o Papa Francisco dá-nos bem esse sentido de ser Igreja juntos. E é essa também a função dele: juntar-nos. Tenho ouvido muitos títulos da comunicação social que dizem que os bispos vão “dar contas” ao Papa, como se isto fosse uma vistoria a uma multinacional. Somos muito mais do que uma multinacional. É um encontro, antes de mais, daquilo que se é como Igreja e com aquele que representa a unidade da Igreja, o ministério de Pedro, que o Papa está exercendo de uma forma que constantemente desafia a Igreja à comunhão, à participação. Nós vamos, certamente, com vontade de ouvir, mas também levamos a nossa experiência de Igreja que é importante para o Papa, é importante para os organismos da Santa Sé que vamos visitar. É esse encontro de irmãos que vamos fazer. Vamos celebrar nas quatro grandes Basílicas, as Basílicas dos Apóstolos e a de Nossa Senhora.

"O que estas instituições [IPSS] fazem tem de ser devidamente sustentado para que não colapsem, como acontece com outras áreas da nossa vida, como o SNS"

Entre os vários acontecimentos que marcaram este período, destaca-se, naturalmente, a crise provocada pelos casos de abusos sexuais de menores. Será um tema incontornável na conversa com o Papa Francisco? Sim, isso está também na nossa vivência destes nove anos e não pode deixar de estar em cima da mesa. Não seria uma visão realista sem isso. Está prevista alguma reunião de trabalho com a Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores? Vamos estar com os dicastérios que têm essa responsabilidade, o dos Bispos e o Dicastério para a Doutrina da Fé, que é quem superintende a tudo isso. Espera alguma indicação para o futuro ou a validação do trabalho que tem vindo a ser feito? Durante o caminho que fizemos sobre este caso, desde há dois anos, tivemos já uma reunião muito importante, na altura. Tivemos em Roma representantes da CEP para tratar de detalhes importantes, como o do acesso aos arquivos, e recebemos todo um incentivo dos organismos da Santa Sé e daqueles que estavam mais ligados ao assunto.

"Somos muito mais do que uma multinacional"

Depois do trabalho que tem sido feito e que foi feito em Portugal, há já sinais de alguma melhor compreensão e até de alguma pacificação com a sociedade em relação a este tema? Eu penso que quem quer entender, entendeu que nós não estávamos simplesmente a fazer um faz de conta. Um faz de conta que entendemos, faz de conta que escutamos, faz de conta que... Nós tomamos isto a sério porque achamos que não se brinca com os sentimentos e a dor das pessoas. Quem quer que tenha contactado com pessoas que sofreram injustamente este drama, sabe muito bem o que isso significa e, portanto, era para tratar a sério. Um dos encontros mais significativos neste âmbito, até com as vítimas, ocorreu durante a Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa Francisco esteve em Lisboa. De que a forma é que a preparação e realização da JMJ pode servir para projetar o futuro da Igreja Católica em Portugal? Serve, em primeiro lugar, a própria organização. Serve na metodologia de motivação das pessoas, em fazer, permitir e promover uma verdadeira experiência de Igreja das pessoas. Nós estamos habituados a fazer ritos e rituais. São importantes, mas há que fazer festa. Houve muita Igreja na rua, nestes anos? Houve muita Igreja na rua e muitos jovens, porque quem realmente esteve na linha da frente foram os jovens e isto é, para nós, para mim e para todos com responsabilidade na Igreja, muito importante. Não podemos dizer que isto é uma geração rasca. Isto é uma geração que arrisca e que é capaz de se deixar motivar. Mas é preciso também criar as condições para isso. Nós queremos muito os jovens na Igreja, sim senhor, mas é preciso na Igreja, quando eles estão lá, dizer para que é que lá estão.

"Nós temos a experiência de acolher e de querer acolher (…) A Igreja tem um papel no acolher bem"

Não lhe parece que está a demorar um pouco para se dar seguimento ao entusiasmo que foi gerado pela JMJ? Acho que em todas as dioceses se está trabalhando. E vejo também isso na minha. Mas também é preciso ter em conta que a grande maioria dos jovens que estiveram presentes na JMJ não foram portugueses. Eu espero que os jovens portugueses, que foram muitos, sejam semente, mas, de facto, não foi a grande multidão de jovens portugueses. No entanto, dois estudos foram feitos, um pela Universidade de Católica e o outro pela Fundação Francisco Manuel Santos, e concordavam nesses dados: 60% dos jovens portugueses dizem que têm referências religiosas que são importantes para a vida deles e 40% diziam que até tinham a prática religiosa. Eu não discuto qual é o conceito da prática, mas há uma semente e fala-se de celebrações e de oração. Significa que estas pessoas, estes jovens, no pensar a sua vida, não pensam simplesmente no imediato, pensam também numa dimensão espiritual e religiosa da vida. E isso é muito importante: significa que há um caminho, um caminho para fazer junto com estes jovens. Por outro lado, também é verdade que os jovens não se reveem em tudo o que a Igreja diz. Falta uma linguagem comum, e estas novas linguagens não são simplesmente uma questão da tradução, são um modo de estar com, de fazer com que os jovens tenham uma palavra a dizer, porque são eles que têm de retraduzir a linguagem de sempre. Têm de ser eles próprios a criar novas linguagens? Temos casos muito interessantes, fenómenos muito interessantes de serem os jovens a encontrar caminhos novos para a Igreja. E isto tem de ser… Estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril e eu sou da geração que tinha 20 anos no 25 de Abril. Tomámos responsabilidade muito cedo. Agora, temos dificuldade de passar a bola para a frente.

"A nossa lei facilita a entrada das pessoas, mas isso não chega. É preciso que essas pessoas se sintam integradas"

Estes últimos anos foram marcados por várias mudanças a nível social e também eclesial, com destaque para a pandemia e também para os seus impactos. O regresso à normalidade está a ser difícil nas comunidades católicas? Depende do que se entende por difícil… Na prática, por exemplo? A prática é importante, mas, por exemplo, durante a pandemia aprendemos que a presença não é simplesmente uma questão física e que há outras maneiras também de estar presente. Não tínhamos a possibilidade de vir à Igreja, mas fizemos igrejas em muitas casas. Lembro-me de ver, com muita emoção, famílias inteiras a rezar o terço, a muitos quilómetros de distância. Grupos que se conheciam e que encontraram novos modos de estar, de ser presente e de partilhar vida, experiência e esperança. Isso não quer dizer que o digital vai substituir a presencialidade. Não, a Igreja tem de ser encontro. O Papa diz “não fiquem simplesmente à espera da imagem que chega de alguém, mas encontrem esse alguém, porque isso é que vai mudar a vida”. Nós precisamos disso, mas as duas coisas não se excluem. Depois, é preciso também entender uma nova forma de comunicar. Isso é que é importante. É verdade que muitas igrejas dizem que não recuperaram o ritmo do passado e isso não é uma coisa que deixe de nos preocupar, mas também temos de encontrar hoje uma mobilidade nova. A Igreja sinodal em que estamos a pensar é uma Igreja que precisa de inventar, criar para o nosso mundo novos modos de contacto, de partilha, de corresponsabilização, porque isso é fundamental. Ou seja, devemos afirmar que "esta é a minha Igreja" e não "a Igreja que fazem para mim".

"Os jovens não se reveem em tudo o que a Igreja diz"

Falou de um tema que é fundamental neste pontificado, que seguramente irão levar a Roma, que é a questão do Sínodo. Quero falar-lhe de outro tema que está muito no coração do Papa, que é a questão das migrações. Vemos em Portugal uma mudança no ambiente, penso que isso é incontestável. Temos este problema com as filas enormes de migrantes para tentarem regularizar a sua situação. Que efeitos são estes na sociedade e que ações é que são necessárias? Este é um efeito que não se pode normalizar. Costumamos dizer que é normal que aconteça, mas não é normal. Quero dizer: é, infelizmente, normal que tantas vezes o desconhecido, e sobretudo a pessoa desconhecida, me suscite suspeição ou até a rejeição, porque aquela não é a minha forma de viver, mas há muita manipulação nisto tudo. E há pessoas e organizações que trabalham nisto, que trabalham nesta diferença para afirmar, como se a minha afirmação precisasse de ser rejeição para os outros. São consequências também de extremismos ideológicos? Sim, são também consequências de extremismos ideológicos, porque as crianças em si juntas num infantário, no dia seguinte estão a brincar e estão a comunicar. Mesmo sem se entenderem, no dia seguinte estão a brincar. Agora, o pior é quando a criança absorveu uma ideia de uma autoidentificação ou identidade. Significa que essas ideias estão a penetrar na sociedade? Isso é claro que existe, é a mais nocivo das coisas. Quando as crianças são assim educadas, a temerem e a demarcarem-se daquilo que é desconhecido, em vez de terem curiosidade de saber e alegria de descobrir a diversidade das coisas com que as rodeiam. Essa é a cultura que devemos criar. Nas nossas igrejas, já se vê, mesmo onde isto não era habitual, e falo por exemplo da Diocese de Leiria- Fátima, onde não era habitual termos muitos imigrantes. É interessante ver como, agora, não é só nas cidades, é nas paróquias também.

"Não podemos dizer que isto é uma geração rasca. Isto é uma geração que arrisca e que é capaz de se deixar motivar"

É um desafio que implica as comunidades católicas? Implica as comunidades e, aí, nós temos a experiência de acolher e de querer acolher. Penso que a Igreja tem um papel, independentemente daquilo que devem fazer a sociedade portuguesa e a nível das instituições. A Igreja tem um papel no acolher bem estas pessoas. A nossa lei facilita a entrada das pessoas, mas isso não chega. É preciso que essas pessoas se sintam integradas. Penso que, quando uma pessoa num banco da igreja se senta ao meu lado, não são precisas muitas palavras para falar da inserção, porque estamos todos dentro da mesma igreja, estamos todos ligados pela mesma fé. Esta capacidade de integrar que a Igreja tem é importante. Depois, tantas vezes, e na minha experiência também aqui em Portugal nestes tempos, as instituições da Igreja, também estas de solidariedade, mais facilmente têm acesso à situação destes imigrantes, que têm um certo receio de contatar com as entidades oficiais, e, portanto, é bom ter um intermediário e alguém que facilite estes contactos. Penso que a Igreja, muitas instituições da Igreja estão a fazer isso, é algo muito importante, ao nível do acolhimento da pessoa. É por aí que começa tudo e é também a partir daí, da integração e da partilha da cultura e das crenças que cada um tem, que podem ajudar a construir um país melhor. Teremos de exigir mais dos políticos, nomeadamente no combate a estas ideias que vão proliferando? Todos temos uma responsabilidade nisso e é evidente que políticos que vão ainda acentuar discrepâncias dessas não ajudam. Agora, é preciso que tenhamos convergências a nível do país, porque, antes demais, é preciso sublinhar que precisamos dessas pessoas. Sem essas pessoas o nosso país não seria funcional, temos todos de trabalhar na integração. Sem saber quem é que mais ganha com isto, quem é que fica melhor na fotografia, todos temos de encontrar caminhos corretos, fraternos e sérios, para que as pessoas que vêm possam ter noção do reconhecimento e da própria dignidade para viverem neste país.

"Durante a pandemia, aprendemos que a presença não é simplesmente uma questão física (…) É preciso entender uma nova forma de comunicar"

Volto ao tema do Sínodo: vê as comunidades católicas em Portugal unidas à volta da proposta sinodal lançada pelo Papa? O balanço que é levado ao Vaticano vai ser bom? Eu falo da minha diocese, que é aquela que conheço melhor. Sei que todos estamos empenhados nisto, sobre isso não tenho dúvida. Sei também que a nossa Igreja portuguesa, capilarmente, na maioria das paróquias, das organizações, da vida religiosa, comunidades, etc., toma parte e isto é motivo de reflexão, é motivo de oração, é motivo de encontros, é motivo de programação. Na minha diocese, estamos a procurar fazer uma reforma mesmo da organização da Igreja, a partir desta sinodalidade. Há Igrejas que já estão mais à frente neste processo de corresponsabilização de leigos, de ligação entre paróquias, de fazer caminho em conjunto, que é isto que significa sinodalidade, e isto não pode ser simplesmente uma questão de padres. Nós estamos a trabalhar nisso e acho que as pessoas falam disso com alegria. Tantas pessoas que eu ouvi dizer, “pela primeira vez, perguntaram-me o que é que eu pensava e fizeram um encontro comigo para eu também participar e falar”. Habitualmente, os cristãos são destinatários de uma mensagem e não é que isso esteja mal, mas não pode ser só assim. O Espírito fala por todos, mas é importante destacar a dignidade de todos participarem naquilo que é a Igreja.

"O Espírito fala por todos, mas é importante destacar a dignidade de todos participarem naquilo que é a Igreja"

Alguns processos de nomeação episcopal têm sido assumidamente complexos e até, segundo alguns, excessivamente lentos. É um tema a abordar em Roma? Esse tema está no Sínodo, foi várias vezes mencionado no Sínodo e sei que há uma comissão a trabalhar nisso. E pelas conversas que tive com o Papa, sei que também isso o preocupa. Mas isso tem de ser levado também com muito cuidado, porque é uma coisa importante. Não porque seja, simplesmente, os bispos que são importantes, mas porque é também importante a forma de fazer participar as comunidades no processo de discernimento daqueles que Deus manda para a frente deles. Temos de ter em atenção também outra coisa. Não pode ser simplesmente uma comunidade só que escolhe os seus. As coisas importantes da nossa vida, por exemplo, os nossos pais e os nossos irmãos não foram escolhidos por nós. Foram aqueles que nos foram dados como dom. Agora, trata-se de sabermos como é que nos organizamos e como é que reconhecemos esse dom e o fazemos funcionar de uma forma verdadeiramente útil para todos. É isso que temos de fazer também na Igreja. E temos de saber que também a Igreja e aqueles que estão à frente da Igreja para o serviço dela são pessoas que têm de ser, por um lado, sensíveis e próximas desta Igreja, mas, ao mesmo tempo, têm de ser elementos de ligação com a Igreja na sua totalidade. Portanto, o papel que o Papa tem na escolha dos responsáveis de cada Igreja não pode terminar. Isto não é simplesmente uma coisa que se põe na praça pública, mas temos de encontrar maneiras sinodais, mais participativas e mais ágeis também, porque é sempre penalizador para uma diocese o tempo que passa sem bispo. É certo que o Espírito Santo está lá sempre, mas não tenho dúvidas de que para a organização da Igreja é sempre penalizador.

"O papel que o Papa tem na escolha dos responsáveis de cada Igreja não pode terminar (…) mas temos de encontrar maneiras sinodais, mais participativas e mais ágeis"